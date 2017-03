Scozia vul anc in referendum per independenza

L'emprima ministra da la Scozia, Nicola Sturgeon vul in nov referendum per sa separar da la Gronda Britannia. Quel duai avair lieu la fin 2018, l'entschatta 2019 cura ch'ina separaziun da la Gronda Britannia da l'UE saja previsibla, di Sturgeon.

La Scozia duai anc ina giada decider davart ina separaziun da la Gronda Britannia. La situaziun na saja betg pli la medema sco tar l'ultim referendum. Cun il Brexit avant porta duai la Scozia anc ina giada sa decider sch'ella vul suandar la Gronda Britannia u betg.

Il referendum duai avair lieu la fin 2018 u l'entschatta 2019. La decisiun per in termin stoppia il parlament far u anc quest onn u l'entschatta 2018.

Reacziun sin Theresa May

Sturgeon reagescha uschia sin la primministra Theresa May che va in curs fitg strict vers il Brexit. La regenza a Londra na saja betg vegnida encunter als giavischs da la Scozia, ha ditg Sturgeon. La regenza scota ha vulì ina rolla speciala per la Scozia per pudair restar en il martgà intern da l'Europa. La pluralitad dals Scots era s'exprimida per stair en l'UE, ma els èn stads en la minoritad.

Lubientscha intscherta

Dispitaivel è sche la regenza britannica lubescha in segund referendum per l'independenza da la Scozia. La decisiun giascha tar il parlament a Westminster. Senza ina lubientscha è da quintar cun reacziuns fitg vehementas da la Scozia. Medias en Britannia speculeschan perquai che London pudess retardar in referendum enfin suenter ch'els èn sortids da l'UE.

