Scozia vul independenza

Il parlament scot ha approvà in referendum davart l'independenza da la Gronda Britannia. Ma la Gronda Britannia stuess dar ses consentiment per quest referendum. Da quai vul lezza dentant savair nagut.

Il parlament scot ad Edinburgh è s'exprimì per ina segunda votaziun dal pievel davart l'independenza da la Gronda Britannia. Cun 69:59 vuschs han ils parlamentaris surdà il mandat a la scheffa da regenza Nicola Sturgeon da contractar cun Londra. Sturgeon vul anc laschar votar il pievel davart l'independenza avant il Brexit. Latiers dovra ella però la lubientscha da la regenza a Londra.



Il parlament da la Scozia vul danovamain laschar votar il pievel davart l'independenza da la Gronda Britannia. Cun 69:59 vuschs han ils deputads surdà a la primministra Nicola Sturgeon il mandat per contractivas cun Londra. La votaziun davart ina separaziun da la Gronda Britannia duai esser la fin dal 2018 u il 2019.

Referendum giuridicamain anc betg liant

Sturgeon dovra dentant il gea da Londra. Mesemna vul la primministra da la Gronda Britannia, Theresa May, inoltrar a Brüssel la dumonda da sortir da l'Uniun europeica.

Gronda Britannia na vul savair nagut

La regenza da la Gronda Britannia na vul per pli lung temp betg contractar cun la Scozia davart ina segunda votaziun per l'independenza. Quai ha declerà il minister cumpetent David Mundell. Ins vegnia pir a far tals discurs cura ch'il process da Brexit saja terminà ha ditg Mundell envers l'emettur BBC. Per ch'in referendum d'independenza fiss giudizialmain liant sto il parlament britannic deliberà ina lescha correspundenta. En atgna reschia po la Scozia sulet far ina votaziun consultativa.

Emprim referendum 2014

Pir il 2014 èn ils Scots stads clamads a l'urna per votar davart l'independenza da la Gronda Britannia. Lura eran radund 55% dals votants s'exprimids cunter quest pass.

