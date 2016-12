Seehofer dat ultimatum a Merkel

Oz, 9:51

SDA / DPA / Curdin Albin

La CSU vul be far part da la regenza a Berlin, sch’i dettia midadas en la politica da fugitivs tudestga. Per cas ch’els regian, dettia ina limita suprem da fugitivs, ha ditg Horst Seehofer, il schef da la partida envers la gasetta «Welt am Sonntag».