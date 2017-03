Siria: Blers civilists sin la fugia

En il nord da la Siria èn 30'000 persunas sin la fugia. Quai en consequenza d'ina offensiva gronda da l'aviatica siriana e russa sin la milissa terroristica dal Stadi Islamic.

Tenor il post d'observaziun sirian per ils dretgs umans sajan passa 30'000 persunas sin la fugia. La gronda èn dunnas ed uffants.

Tar l'offensiva en la provinza d'Aleppo haja l'armada siriana liberà plirs vitgs or dals mauns da la milissa terroristica.

Discurs da pasch

La regenza siriana ha sco i para approvà in'agenda per in'ulteriura runda da discurs da pasch. Quai tenor atgnas indicaziuns. La regenza examineschia però anc sch'ella veglia sa participar als proxims discurs a Genevra.

La regenza siriana pretenda d'avair sco partenari da tractativas ina opposiziun siriana unida - e betg in partenari saudiarab - u in catar u in franzos. La finamira dals discurs da pasch èn da chattar ina schliaziun politica per il conflict en Siria.

