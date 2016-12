Siria: La pausa da cumbat para da tegnair actualmain



En la gronda part dal pajais saja ruassaivel - ha communitgà il post d'observaziun per ils dretgs umans. La Russia, la Siria e la Tirchia avevan annunzià en ina cunvegna suttascritta communablamain in armistizi per l'entira Siria.

Negozià la pausa da cumbat tranter il reschim sirian e gruppas da rebels avevan la Russia e la Tirchia. Tenor la cunvegna han da taschair las armas en tut il pajais dapi la notg tranter ils 29 e 30 da december. Nagina pausa dettia per cumbats cunter la milissa da terror Stadi Islamic e cunter autras gruppas da dschihadists. Questas vegnian cumbattidas vinavant. Dad armistizis èsi adina puspè vegnì discutà en Siria Avant tschintg onns e mez ha la guerra en Siria cumenzà cun demonstraziuns en ina citad da provinza. La finala è la situaziun sa sviluppada ad ina guerra civila cumplexa cun blers acturs, interess fitg differents ed ina rait da dependenzas cumplitgada. Dapi il cumenzament da la guerra ha i dà passa 400'000 morts e milliuns da fugitivs. Tut las emprovas per in armistizi pli lung han fatg naufragi enfin uss. Avrigl 2012: L'anteriur secretari general da l'ONU Kofi Annan intermediescha in armistizi tranter las partidas da guerra. El lascha survegliar l'armistizi d'ina truppa da 300 persunas. Ils cumbats cuntinueschan dentant.

October 2012: Il nov intermediatur da l'ONU Lakhar Brahimi intermediescha in armistizi da quatter dis. Quel na tegn dentant gnanca trais uras. L'armada ed ils rebels dattan in a l'auter la culpa.

Favrer 2016: Ils Stadis Unids, la Russia ed autras pussanzas regiunalas han contractà a Minca in armistizi per la Siria. En la citad Aleppo vegn quest armistizi dentant adina puspè rut.

Settember 2016: Ils Stadis Unids e la Russia sa cunvegnan danovamain da laschar pussar las armas en la Siria. Suenter in'emna declera l'armada siriana che l'armistizi saja a fin.

October 2016: La Russia ed il militar sirian prolungheschan in armistizi dad 11 uras ad Aleppo sin trais dis.

November 2016: In nov armistizi ad Aleppo, communitgà dal militar russ, tegna durant 10 uras

December 2016: Rebels decidan ensemen cun la regenza siriana da laschar pussar las armas ad Aleppo per purtar davent civilists. La cunvegna fa dentant naufragi suenter paucas uras.