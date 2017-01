Sis unfrendas d'attatga sin moschea a Québec

Dus attentaders han sajettà enturn en ina moschea e mazzà sis persunas. Quai han confermà las autoritads. Ils attentaders èn vegnids arrestads da la polizia.

Probabels terrorists han attatgà ina moschea en la citad da Quebec.

Sis persunas èn mortas e otg persunas blessadas conferma la polizia.

La polizia ha arrestà pliras persunas.

Las unfrendas èn tranter 35 e 70 onns, ha confermà la pledadra da la polizia Christine Coulombe.

Perditgas rapportan da dus tiradurs terroristics, els hajan clamà Allahu Akbar («Dieu è grond»).

Dus attentaders han dumengia saira attatgà il center cultural islamic a Québec e sajettà sin las persunas che fatschevan oraziun. Sis persunas èn mortas. Otg ulteriuras èn vegnidas blessadas. La polizia ha arrestà ils dus attentaders probabels.

Attatga terroristica

Il primminister canadais Justin Trudeau ha discurrì en quest connex dad in'attatga terroristica. Muslims canadais sajan ina part impurtanta da la societad, ha el declerà glindesdi. La fermezza dal Canada saja sia diversitad.

Students a Québec

Ils dus attentaders probabels hajan studegià a l'universitad enconuschenta da Laval a Québec. Quai rapportan medias localas. Tenor las medias saja in dals attentaders oriund dal Maroc. Indicaziuns uffizialas davart ils motivs u la derivanza dals dus umens na datti anc betg.

Gruppas da dretga sa distanzieschan

Suenter l'attatga èn organisaziuns naziunalisticas ed inimias da l'islam sa distanziadas dal delict. Violenza na saja per els nagina schliaziun ha declerà la gruppa «Fédération des Québécois de souche» (FQS). Er l'organisaziun «Atalante Québec» è s'associada cun questa decleraziun. Omaduas gruppas han sentenzià l'attatga e declerà che sulet persunas disturbadas profundamain possian far in tal attentat.

