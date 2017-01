Slovenia rinforza lescha d'asil

Sche memia blers migrants vulan vegnir en il pajais po la Slovenia en l'avegnir serrar ses cunfins e refusar fugitivs . Il parlament ha approvà la lescha rinforzada da la politica da fugitivs.

Il parlament a Ljubljana ha approva la nova lescha cun 47 vuschs tar 18 cuntravuschs. La regenza ha argumentà ch'il pajais cun dus milliuns abitants haja be pussaivladads limitadas da prender si migrants. In ferm augment dals requirents d'asil pudessi periclitar la segirezza naziunala.

Il schef da la regenza Miro Cerar ha discurrì d’ina «mesira extrema ch’ins stoppia preparar per il cas, ch’ins drovia ella». En cas da crisa po la regenza supplicar il parlament da metter en vigur la regulaziun e da serrar ils cunfins per almain in mez onn.

Ordavant avevan gruppas per dretgs umans ed il cussegl d'Europa crititgà la midada da la lescha. Als fugitivs vegnia uschia refusà il dretg sin ina dumonda d'asil.

