Snapchat duai far raps

Oz, 9:15

SDA / Isabelle Jaeger

Snap Inc. va a la bursa e less far 3 milliardas dollars cun plazzar sias aczias. Uschia vul il concern american far raps cun Snapchat, sia applicaziun populara per fotografias.

Bild in Lightbox öffnen. Tenor l’agentura da novitads svizra sda sa pudessi tractar tar questa finamira er dad ina uschenumnada valur da tegnair plazza, che po vegnir midada pli tard. Pli baud haja Snap Inc. anc vulì plazzar aczias per 25 milliardas. Snap Inc. fa anc cifras cotschnas Ils plans da la Snap Inc. paran ambizius per in concern che ha gist communitgà per l’emprima giada, ch’el fetschia mo cifras cotschnas: Il 2016 ha il concern fatg ina perdita da 514,6 milliuns dollars, quai suenter in minus da 373 milliuns il 2015. Il 2016 è creschida la svieuta per il 6-dubel La svieuta è però creschida l’onn passà da 58,6 milliuns dollars sin 404,5 milliuns dollars. Di per di nizzegian 158 milliuns utilisaders l’applicaziun, che lascha svanir fotografias e videos curt suenter ch’il utilisader ha guardà ellas. Ils Stadis Unids èn cun 68 milliuns utilisaders il martgà pli impurtant per Snapchat, seguì da l’Europa cun 52 milliuns utilisaders. RR novitads 08:00

Emissiun tar quest artitgel