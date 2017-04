Stadis Unids attatgan plazza aviatica da l'armada siriana

Sco reacziun sin in'attatga cun gas toxic en la provinza siriana Idlib han ils Stadis Unids attatgà ina plazza aviatica da l'armada siriana.

Plirs tozzels rachetas sajan vegnidas lantschadas da bastiments da guerra en la Mar mediterrana ha ditg ina pledadra dal Pentagon. La plazza aviatica saja donnegiada ferm ed i haja dà perditas.

Il president american Donald Trump ha ditg ch'el sez haja cumandà l'attatga. I saja in act da defender ils interess da segirezza naziunals dals Stadis Unids. Actualmain hai num davart il ministeri da defensiun che l'attatga saja stada ina reacziun unica. I na sajan betg planisadas ulteriuras attatgas. Ils Stadis Unids infurmà la Russia avant l'attatga.

Opposiziun siriana beneventa l'attatga

Els sperian ch'ils Stadis Unids cuntinueschian cun l'offensiva per franar las attatgas da l'armada siriana ord l'aria ed er per franar il diever dad armas internaziunalmain proscrittas. Quai ha ditg in pledader da la Coaliziun naziunala siriana.

Russia dubitescha la collavuraziun cun ils Stadis Unids

Il president american Donald Trump ha appellà a «tut las naziuns civilisadas» da sustegnair ils Stadis Unids. La Russia dubiteschia dentant la collavuraziun en la Siria, ha ditg Konstantin Kosachew, il parsura da la cumissiun per l'exteriur en la chombra auta da la Russia. Tenor in aut parlamentari russ pudess l'attatga periclitar il cumbat cunter il terrorissem. La Russia ha perquai pretendì ina sesida extraordinaria dal Cussegl da segirezza da l'ONU.

Il president russ, Vladimir Putin ha crititgà fermamain l'attatga. I saja ina agressiun cunter in stadi suveran ed ina offensiun da dretg internaziunal.

Reacziuns internaziunalas - da sustegn fin critica

La Frantscha, Israel, l'Arabia Saudita e la Gronda Britannia han gia exprimi lur sustegn per l'attatga cumandada da Donald Trump. L'attatga saja ina resposta adattada sin l'attatga «barbarica» cun gas toxic.

Sper la Russia ha era l'Iran crititgà fermamain l'attatga. Talas attatgas gidian ils terrorists e fetschian anc pli cumplitgada la situaziun en las regiuns nua ch'i regia la guerra civila.

RR novitads 06:00