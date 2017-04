Surpraisa en Gronda Britannia: Elecziuns novas ils 8 da zercladur

Quai ha la primministra Theresa May communitgà surprendentamain a mezdi a Londra.



Theresa May ha annunzià las elecziuns surprendentamain en in discurs a la naziun, ch’ella ha tegnì a mezdi davent da la Downing Street 10. Quai malgrà ch’ella haja exclus ils ultims mais da far elecziuns novas, rapportan las agenturas da novitads.

Tenor differentas enquistas possia May quintar sin l’avantatg net da la partida conservativa envers l’opposiziun labour. Quai rinforzia tenor ils observaturs politics la primministra sin sia via envers il Brexit, il divorzi da la Gronda Britannia da l’Uniun europeica UE.

RR novitads 14:00