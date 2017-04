Terrada per Frauke Petry al di da partida

Era sch’il sustegn per Frauke Petry vegn adina pli pitschens en la partida populistica AfD, vul ella presidiar vinavant la partida. Quai suenter ch’ella ha stuì suttacumber en la dispita davart la strategia da partida.

En la dispita davart la strategia futura da la partida populistica da dretga AfD ha la scheffa da partida stuì suttacumber. Al di da partida a Cologna ha l’ala dretga da l’AfD refusà la proposta da Frauke Petry dad instradar in curs real-politic per che la partida fiss abla da far coaliziuns. La dumonda vala er sco prova da forza tranter Petry e ses vice Gauland. Ils 600 delegads n’han gnanc votà davart la nova orientaziun da la partida: Els han stritgà la proposta da la glista da tractandas.

Dapi applaus che Petry ha survegnì ses co-president Jörg Meuthen. El ha crititgà la politica da migraziun da la Regenza federala. L’idea da Frauke Petry da far l’AfD a media vista pli abla per coaliziuns ha el crititgà fermamain.

