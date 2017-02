Test da DNA per il mezfrar da Kim Jong Un

Il mez frar da Kim Jond Un, Kim Jong Nam è vegnì assassinà ils 13 da favrer al port aviatic da Kuala Lumpur. Avant che surdar la bara, fan las autoritads dal pajais pretensiuns. L'emprim dovrian els provas DNA da la famiglia dal mazzà, ha ditg il schef d'ina polizia regiunala.

Enfin uss haja nagin parent dal mez frar da Kim Jong Un identifitgà el. Ord quai motiv na vul Malaysia betg dar liber la bara per vegnir surdada a la Corea dal nord. Plinavant n'haja nagin pretendì il dretg per survegnir la bara. Els dovrian ord quai motiv la DNA d'in parent da Kim Jong Nam.

La Corea dal nord haja pretendì da survegnir la bara, avant che quai possia capitar stoppia dentant vegnir sclerì tut ils dubis. Diplomats da la Corea dal nord hajan empruvà d'impedir l'autopsia da la bara, Malaysia saja dentant stada ferma.

Forensichers sajan vid examinar cun tge tissi che Kim Jong Nam saja vegnì assassinà. Il tissi saja vegnì sprizzà al Kim Jong Nam en fatscha, avant ch'el saja vegnì d'entrar ses aviun per ir a Macau.

La polizia ha interrogà il venderdi duas ulteriuras dunnas. Ina da 28 onns cun in passaport da Vietnam, ch'era vegnida pigliada la mesemna al port aviatic da Kuala Lumpur. In'ulteriura dunna da 25 onns, cun in passaport da l'Indonesia è vegnida pigliada la notg sin gievgia. Plinavant è er in um da Malaysia vegnì interrogà.

