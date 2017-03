Tirchia cuntinua curs da collisiun pervi da votaziun naziunala

A Rotterdam na dastga l’aviun dal minister da l’exteriur tirc betg platgar ed ad Opfikon è in’occurrenza publica vegnida transmidada en ina privata.

En ils Pajais Bass cuntinuescha la dispita pervi dad ina occurrenza da propaganda tirca en ils Pajais Bass a Rotterdam cuntinuescha.

Rotterdam (NL): Scumond d'atterrar per minister d'exteriur tirc

La regenza dals Pajais Bass ha scumandà a l’aviun dal minister da l’exteriur tirc Mevlüt Cavusoglu d’atterrar en l’Ollanda. Pervi da ponderaziuns da segirezza – ha i num. Quai han rapportà l’emettur da televisiun CNN Türk e l’agentura da novitads ollandaisa ANP.

Avant aveva Cavusoglu ditg, ch’el vegnia questa saira a far recloma per la refurma constituziunala da la Tirchia. E quai schebain che la regenza ollandaisa è cunter talas manifestaziuns. Sch’i vegnia scumandà ad el dad ir en ils Pajais Bass reageschia la Tirchia cun sancziuns economicas e politicas severas, aveva Cavusoglu annunzià avant en in’intervista cun l’emettur american CNN. El vuleva tegnair in pled sin l’areal dal consulat tirc e cun quai sin territori tirc.

Opfikon (ZH): Politicher tirc Yildirim ad occurrenza privata

L’occurrenza da la regenza tirca AKP ad Opfikon (ZH) cun la participaziun dal politicher tirc Hursit Yildirim ha gì lieu. Ella saja stada privata, uschia che la polizia na saja betg stada involvida, ha communitgà quella. Avant avevan las citads da Turitg e da Spreitenbach scumandà ina tal’occurrenza per motivs da segirezza.

Anc betg cler èsi sch'i dat dumengia in'occurrenza cun il minister da l'exteriur tirc.

