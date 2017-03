Tribunal federal blocchescha er segund scumond d'entrar

In derschader federal a Hawaii ha franà il decret dal president dals Stadis Unids cun ina disposiziun provisorica.

Il scumond d’entrar en il pajais surlavurà dal president dals Stadis Unids Donald Trump ha fatg naufragi. Il derschader federal Derrick Watson dal stadi federal Hawaii ha franà il decret correspundent ad interim. Tenor Watson è quest decret dispitaivel probabel cuntrari a la constituziun. El na saja er betg motivà da quitads per la segirezza naziunala. Il decret saja discriminant e violeschia il dretg a moda gravanta.

Trump crititgescha giustia – Supreme Court duai decider

Trump sez ha reagì cun malchapientscha sin la decisiun dal derschader federal. El discurra d’ina regulaziun excessiva da la giustia. Nagins dals dus decrets n’avessan dastgà vegnir bloccads, uschia il president. I giaja per la segirezza naziunala. El ha annunzià da vulair appellar al tribunal suprem, l’uschenumnà «Supreme Court» – sche quai saja necessari. Ma quai n’è betg pussibel directamain: Sche la regenza vul vairamain far recurs cunter la sentenzia, sto ella far quai en in emprim pass tar la dretgira d'appellaziun a San Francisco. Questa dretgira d’appellaziun aveva gia refusà l’emprim recurs da la regenza. Silsuenter aveva la regenza retratg il recurs voluntarmain.

Anc dapli opposiziun

Dasper Hawaii vulan er ils stadis guvernativs da Washington e da New York purtar plant cunter il decret da president Donald Trump. Quest nov decret sumeglia fitg a quel che las dretgiras hajan franà avant intginas emnas. El cuntrafetschia a la constituziun – uschia l’argumentaziun.

L’entschatta da l’emna passada aveva Trump decretà che burgais da sis pajais muslims na dastgian betg pli entrar en ils Stadis Unids per 90 dis. Senza bloccada fiss il scumond d'entrar en il pajais ì en vigur gievgia, ils 16 da mars 2017.

