«Trump pudess purtar in temp stgir per l'Europa»

Richard Quest è ina da las pli renumadas fatschas da l'emettur american CNN. In um cun ina vusch sco in urs ed ina lieunga che taglia. El ha gì politicras e politichers da tut il mund davant il microfon. Co vesa el il futur cun Donald Trump sco in dals umens ils pli pussents dal mund?

Donald Trump saja in um da 70 onns che haja remartgablamain dumagnà da gudagnar las elecziuns dal presidi american. Quai cunzunt era grazia a Twitter ed auters meds socials – e quai cun sez maina far diever dad e-mail, quai saja schont remartgabel, di Richard Quest, il schurnalist renumà da CNN.

« Buc sutvalitai quai che vegn! »

… di Richard Quest. El avertescha las elitas da l'Europa che hajan sutvalità u mal-valità differents eveniments dals ultims mais – sco per exempel il Brexit. L'Europa vegnia a sentir il vent bler pli fitg ch'ils Stadis Unids. Richard Quest manegia il vent pli criv d'ina politica d'economia protecziunistica che saja forsa da spetgar da Trump. In tal privel na saja betg da sutvalitar. Mo Quest relativescha: I saja uss però da guardar tge che Donald Trump fatschia lura per propi da tut quai ch'el ha ditg.

« Nus savain ch'el vul procurar per dapli plazzas da lavur, nus savain ch'el vul far in mir per lung dal cunfin cun Mexico, nus savain ch'el vul fermar l'immigraziun e ch'el vul far l'America 'great again', dentant quai è simplamain quai ch'el ha ditg ch'el lessia far. » Richard Quest

Schurnalist CNN

E l'Europa stoppia far adatg, tut tenor la strategia d'economia da Trump haja l'Europa da far quint cun in vent pli criv che ils Stadis Unids.

In Joe Biden da buna luna

Ils quitads dal schurnalist american para il vicepresident partent Joe Biden betg da parter, almain tar sia arrivada al WEF. El para da prender in zic pli patgific ses ultims dis en uffizi. Da buna luna arriva el en il center da congress – uschè buna luna, ch'el prenda schizunt or da maun il telefonin per far in selfie cun la schurnalista da RTR.

En il dretg mument en il dretg lieu – cun Joe Biden 0:32 min, Actualitad video dals 17.1.2017

RR actualitad 17:00