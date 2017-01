Trump restrenscha entrada da muslims

Il president american Donald Trump ha suttascrit in decret correspundent. In decret cun la finamira da proteger la naziun da terrorists esters.

Ils Stadis Unids da l’America na piglian ad interim si nagins fugitivs da la Siria. L’ordinaziun per fugitivs sirians vala per in temp nunlimità. Plinavant dastgan persunas da sis auters pajais muslims betg immigrar en ils Stadis Unids per trais mais.

Cun questas mesiras ha Trump interrut il program da fugitivs dals Stadis Unids per en tut 120 dis. Il program duaja pir lura puspè cuntinuar cura che la segirezza dal pajais saja garantida.

Pressiun ord da las atgnas retschas sin Donald Trump

Ils republicans americans fan pressiun sin il president Donald Trump. Ils manaders dals republicans en tut las duas chombras parlamentaras pretendan ch'el mantegnia las sancziuns cunter la Russia. Trump aveva declerà da curt da vulair reponderar las sancziuns.

L'anteriur president american Barack Obama aveva decis sancziuns cunter la Russia en connex cun la crisa en l'Ucraina, l'annexiun da la Krim e las attatgas da hackers durant il cumbat electoral l'onn passà.

Trump ed il president russ Wladimir Putin vulan telefonar sonda, quai per l'emprima giada dapi che Trump è en uffizi.

RR actualitad 06:00