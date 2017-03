Trump schlucca la protecziun dal clima

Oz, 21:24

SDA / Hugo Schär

Il president american Donald Trump najenta la politica da clima da ses antecessur Barack Obama. Trump ha suttascrit in moratori ch'abolescha per immediat il moratori per explotar charvun. Anc avert è sch'ils Stadis Unids sa retiran ord la cunvegna da clima da Paris.