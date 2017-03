Tur d'Eiffel duai vegnir protegida dal terror

Per tema d'attentats vegn la Tur d'Eiffel a Paris protegida cun ina paraid da vaider segira cunter sajets.

La chapitala franzosa ha approvà glindesdi unanimamain 20 milliuns euros per questa paraid da vaider che duai porscher segirtad. Las lavurs duain cumenzar mez da l'auter onn. Quai ha ditg Jean-François Martins, vice-burgamester da Paris.

Dapi ils campiunadis europeics da ballape l'onn passà è l'areal enturn la tur gia segirà cun barrieras da metal. Plinavant vegnan visitaders palpads e controllads. Tenor il vice-burgamester saja quest nov project «bler pli estetic» che las barrieras da metal. Las paraids da vaider duaian porscher segirtad, dentant pussibilitar ina vista libra sin la Tur d'Eiffel.

La Tur d'Eiffel vegn renovada

La citad da Paris ha il schaner dà enconuschent che la Tur d'Eiffel duai ils proxims 15 onns vegnir sanada e modernisada per var 300 milliuns euro. Dapi l'entschatta 2015 è Paris daventà pliras giadas unfrenda d'attatentats islamistics. Ils 13 da november 2015 han islamists mazzà tar ina seria d'attatgas en la chapitala franzosa 130 persunas.

La tur da 324 meters autezza attira mintg'onn var set milliuns visitaders ed è cun quai in dals pli bler visitads monuments dal mund. Per la visita ston ins pajar entrada. Bajegià è il monument vegnì per l'exposiziun mundiala l'onn 1889.

