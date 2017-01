Turissem europeic el boom – ma la Svizra perda

Il turissem europeic po mirar enavos sin in onn da record. Sulet paucs pajais han stuì nudar damain pernottaziuns. Tranter quels la Frantscha, la Gronda Britannia, la Malta e la Svizra.

Las autoritads da statistica europeicas Eurostat quintan per la Svizra il 2016 ina reducziun da las pernottaziun per in mez pertschient sin total 35,4 milliuns pernottaziuns. Ma la Svizra na perda en cumparegliaziun cun auters pajais betg uschè bler. La Frantscha per exempel noda ina reducziun da las pernottaziuns da 4,6% e la Gronda Britannia da 4,5%.

La Svizra ha profità dals Svizzers

Per la hotellaria svizra avess quai anc pudì vegnir mender. Uschia han cunzunt ils osps ord la Svizra procurà per chauds letgs. Uschia èn tenor Eurostat creschids las prenottaziuns ord la Svizra per 1,2% perencunter èn sa sminuidas las pernottaziuns ord l’exteriur per 1,9%. Las cifras èn per gronda part congruentas cun las cifras dal Uffizi federal da statistica.

En l’Uniun europeica creschan las pernottaziuns

En l’entira Uniun europeica èn las pernottaziuns creschidas per 2% sin ina nova marca da record cun 2,8 milliardas pernottaziuns. Il pli grond augment noda la Bulgaria (+17,9%) la Slovachia (+16%) e la Pologna (+11,8%). Era l’Austria noda in augment da pernottaziuns da 4,8% mussan las cifras da Eurostat.

La Spagna anc adina a la testa

En cifras absolutas è la Spagna anc adina a la testa cun 454 milliuns pernottaziuns quai in augment da 7,8% en cumparegliaziun cun l’onn avant. Alura suonda la Frantscha cun 395 milliuns pernottaziun e l’Italia (+0,5%) cun tuttina bleras pernottaziuns

