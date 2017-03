Uniun democratica defenda per pauc sia posiziun a la testa

Ina dispita pervi d'in program d'energia regenerabla ha manà tar novas elecziuns en l'Irlanda dal nord. La participaziun per l'elecziun è stada uschè auta sco dapi 20 onns betg pli. En trais emnas dovri ina nova regenza communabla per l'Irlanda dal nord uschiglio surpiglia il parlament britannic.

L'uniun democratica (DUP) ch'è pro britannica ha defendì cnap sia posiziun a la testa. La DUP haja ussa 28 sez en il parlament. Quai è in dapli che la partida pro-irica Sinn Fein.

Enfin uss è quai il resultat il pli cnap. Omaduas partidas giaschan mo cun 1'000 vuschs in ord l'auter. La scheffa da la DUP spera ch'i sappian uss ir enavant cun speranza e da puspè daventar curtaschaivel in cun l'auter en la politica. Durant il cumbat electoral aveva quai dà bleras dispitas.

Participaziun fitg auta a las elecziuns

Cun 65% è la participaziun a las elecziuns stada uschè auta sco dapi il 1998 betg pli cura ch'i era vegnì votà l'emprima giada suenter la cunvegna da pasch. Plinavant ha l'uniun democratica l'emprima giada betg la pluralitad dals sez en il parlament ed uschia nagin dretg da veto pli.

Trais emnas per furmar ina regenza

Las duas partidas han ussa trais emnas temp per furmar ina regenza communabla. La ballantscha da la pussanza tranter l'uniun e la Sinn Fein ha bunamain 20 onns pudì mantegnair la pasch en la provinza britannica. Sch'i na gartegia betg ad els da furmar ina regenza en quellas trais emnas, sche surpiglia il parlament britannic provisoricamain la pussanza.

Scheffas da partida elegidas

Las duas scheffas da partida, Michelle O'Neill (Sinn Fein) ed Arlene Foster (DUP) han gia segirà lur sez en il parlament regiunal da l'Irlanda dal nord. La elecziuns per la "Northern Ireland Assembly" han normalmain lieu mintga tschintg onns. La davosa giada è vegnì elegì il 2016. Las elecziuns dad uss èn stadas necessarias damai che las duas partidas Sinn Fein e DUP èn vegnids en charplina pervi d'in program da promover energias regenerablas.

Crisa durant in grev temp

Sinn Fein ha fatg responsabel la scheffa da regenza Foster per il program ch'è malgartegià. Els han destruì la coaliziun cun laschar demissiunar il vice-schef da regenza Martin McGuinness. Tractativas da coaliziun cun Foster a la testa da la DPU pudessan uschia vegnir grevas.

Per la regenza britannica vegn la crisa durant in schlet temp. Il Brexit pericliteschia gia la pasch en la part dal pajais ch'è blers onns stà turmentà d'ina guerra civila. La tema è ch'i dovria in cunfin fortifitgà tranter l'Irlanda dal nord ed il commember da l'UE, la republica Irlanda, cura che la Gronda Britannia sorta l'UE.

