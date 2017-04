USA, China e Giapun admoneschan Corea dal nord

Las tensiuns cun Pjöngjang èn stadas en il center da dus telefonats da Donald Trump cun il schef da stadi da la China, Xi Jinping e cun l'emprimminister dal Giapun Shinzo Abe.

Ils Stadis Unids, il Giapun e la China fan quitads che la Corea dal nord pudess duvrar l'85avel anniversari da la fundaziun da l'armada dal stadi quest mardi sco motiv per in ulteriur test da rachetas u perfin in sisavel test nuclear. En il passà ha il pajais adina puspè duvrà quest anniversari per far quai.

In satellit dals Stadis Unids haja constatà moviment sin ina basa da tests atomars da la Corea dal nord, dentant na saja quai betg cler sch'i sa tractia da preparaziuns per acziuns tests.

Il president da la China ha admonì da star ruassaivel en questa situaziun per na betg anc dar fieu a las tensiuns tranter ils pajais. Sch'ils pertutgads s'entaupian endamez sche possia la situaziun vegnir schliada. Cun Trump haja Xi Jinping concludì da star en stretg contact per pudair prender decisiuns uschè svelt sco pussaivel.

