USA: Minister da giustia smanatscha a citads grondas

Jeff Sessions, il minister da giustia dals Stadis Unids da l'America, smanatscha cun consequenzas per citads e stadis che na collavuran betg tar las mesiras cunter l'immigraziun illegala.

Quels che protegian immigrants illegads da vegnir repatriads stoppian quintar da perder daners dal stadi. Quai ha ditg il minister da giustia, Jeff Sessions, avant las medias en la Chas'alva.

Il procuratur general dal stadi da New York ha renvià questa pretensiun sco «betg americana». Ses uffizi vegnia vinavant a sustegnair citads e vischnancas da proteger las communitads d'immigrants.

Ina milliarda dollars per il mir

La regenza dal president american Donald Trump fa la dumonda formala per in credit d'ina milliarda dollars per ils emprims 100 kilometers dal mir al cunfin tar il Mexico. Quai rapporta l'emettur CNN sa referind sin documents dal departament per la segirezza naziunala.

Ils daners servian per renovar l'infrastructura da cufin gia existenzta e per construir 80 kilometers dal nov mir. La dumonda per la milliarda fa part d'in credit supplementar dal budget.

