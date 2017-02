USA sustegnan la Nato

La regenza americana resta fidaivla a la Nato. Quai ha ditg il vicepresident Mike Pence a la conferenza da segirezza a Minca.

Ils Stadis Unids e la Nato hajan in passà ed in avegnir cuminaivel e ses pajais veglia in’amicizia cun l’Europa e cun tut ils pajas che hajan patì per lur allianza. Plinavant ha Pence ditg ch’ils alliads stoppian pajar ina part gista dal custs da segirtad da la Nato.

Era Merkel vul rinforzar Nato

Era la chanceliera tudestga Angela Merkel ha discurrì da la Nato a Minca. Ella vul rinforzar las organisaziuns internaziunalas Nato, l’ONU e l’Uniun europeica. I valia la paina da cumbatter per lur structuras, ha manegià Merkel. Vers ils Stadis Unids ha la chanceliera tudestga ditg che la Germania saja pronta da sa participar pli ferm als custs da defensiun. Plinavant ha Merkel ditg ch’en il cumbat cunter il terrorissem dovria l’Europa ils Stadis Unids. I saja impurtant da suttastritgar ch’il motiv per il terrorissem na saja betg l’islam, ma in islam che haja sbaglià la via.

Dapli daners per defensiun

Il minister da defensiun britannic Michael Fallon, ha pretendì a la conferenza da segirezza a Minca, ch'ils stadis commembers da la NATO duain auzar lur budgets da defensiun.

Ils commembers sajan sa cunvegnids il 2014 d’auzar las expensas per la defensiun sin 2% da lur contribuziuns socialas entaifer 10 onns. Passa la mesadad dals stadis cuntanschian ozendi gnanc 1,5%, ha ditg Michael Fallon.

La regenza britannica haja l’onn 2010 reducì las contribuziuns socialas, dentant augmentà las expensas per la defensiun. Plinavant pretenda el in engaschament pli lung da la Nato en l’Afghanistan. «Sch’il pajas dat ensemen lura vegnin nus a resentir quai. I pudess lura esser che trais fin quatter milliuns umens giuvens vegnan tramess da lur famiglias en l’Europa», ha ditg Michael Fallon.

