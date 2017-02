USA: Tar razzias arrestà tschients immigrants

Tar razzias en almain sis stadis federativs americans han emploiads arrestà plirs tschients immigrants senza palpiris valaivels. Quai rapporta la 'Washington Post'.



I sa tracti d'ina da las pli grondas acziuns dapi che president Trump ha ordinà ils 26 da schaner da proceder pli rigurus cunter immigrants illegals. Tenor il rapport sajan las razzias stadas drizzadas uffizialmain cunter delinquents enconuschents; ins haja dentant era arrestà immigrants senza chasti precedent.

Tenor stimaziuns vivan radund 11milliuns persunas en ils Stadis unids senza ils documents necessaris.

Nov decret per restrenscher entrada da muslims?

Suenter ch’il decret davart il scumond d’entrar en il pajais ha fatg naufragi reponderescha Donald Trump da relaschar in nov formulà decret. Ina pussaivladad fiss ina 'dal tut nova' ordinaziun. Quai ha Tremp detg venderdi a reporters a bord da ses aviun Air Force One sin via a Florida.

Avant duas emnas haveva Trump suttascrit in decret cun la finamira da proteger la naziun da terrorists esters. Il scumond d'entrar en ils Stadis Unids da l'America era drizzà vers ils burgais da la Siria, Iran, Irac, Sudan, Somalia, Libia e dal Jemen.

