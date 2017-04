Venderdi sontg sin la Via Dolorosa

Er en la citad veglia da Jerusalem han cumenzà las festivitads religiusas dal Venderdi sontg. Millis da pelegrins han fatg processiuns sin la Via Dolorosa per sa regurdar da la passiun da Jesus Cristus.

Sin l'entir mund sa regordan cristians il venderdi sontg da la passiun da Jesus Cristus. Ina part da questa commemoraziun è la via dolurusa. En la citad veglia da Jerusalem han cumenzà las festivitads religiusas dal Venderdi sontg. Millis da pelegrins han fatg processiuns sin la Via Dolorosa.

Quest onn vegn la festa da Pasca betg mo festivada da las baselgias dal vest e da la baselgia ortodoxa. Era la festa giudaica dal Pessach vegn celebrada quest'emna. Ils turistichers da l'Israel spetgan quests dis radund 80’000 pelegrins cristians e radund 80’000 pelegrins giudaics or da l'exteriur.

Attatga cun cuntè

Durant las festivitads per il venderdi sontg ha in um che deriva da l'ost da Jerusalem attatgà ina giuvna studenta Brita cun in cuntè. La dunna da 25 onns saja morta curt suenter l'attentat, rapporta la polizia. Tenor las emprimas inquisiziuns da la polizia pudessi esser che l'attentader pateschia d'ina malsogna psichica.

RR novitads 12:00