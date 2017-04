Venezuela: Decisiuns dal tribunal suprem èn revedidas

Il tribunal suprem da la Venezuela ha revedì la decisiun da privar da la pussanza il parlament.

Il tribunal suprem da la Venezuela ha revocà la decisiun da privar il parlament da la pussanza. Il president Nicolàs Maduro aveva curt avant annunzià ch'il tribunal suprem vegnia a sclerir e curreger sias sentenzias.

Il tribunal suprem ha revedì la sonda ina decisiun ch'el aveva prendì pervi dal parlament. Il tribunal aveva numnadamain privà la pussanza dal parlament ed ha lura surprendì las cumpetenzas da quel sezs.

La decisiun da privar il parlament da la pussanza era vegnida crititgada internaziunalmain. Quai aveva numnadamain sveglià quitads per la democrazia dal stadi sidamerican. L'opposiziun aveva avant renfatschà a Maduro da vulair far in putsch.

