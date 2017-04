Vinavant en il focus da la giustia franzosa: Marine Le Pen

Ils derschaders na dattan betg si: Cun prender l’immunitad a Le Pen vulan els pudair investigar vinavant sia rolla en l’affera dals jobs da parlament franzosa.

En l’affera dals jobs da parlament franzosa ha la giustia franzosa dumandà da prender a la populista da dretga e deputada europeica Marine Le Pen l’immunitad parlamentara. Quai han ils derschaders d’inquisiziun gia decidì la fin da mars, rapporta l’agentura da novitads tudestga DPA sa referind sin infurmaziuns or da la giustia.

Senza immunitad parlamentara datti in'inquisiziun

La dumonda da la giustia franzosa saja ida al ministeri da giustia per trametter ella al parlament d’Europa. Sch’il parlament prenda l’immunitad da Le Pen pon ils investigaders interrogar ella e tut tenor er enviar ina procedura giuridica encunter ella.

La giustia investighescha gia dapi intgin temp, sche assistents da deputads da l’Europa han lavurà per la partida Front National FN enstagl da far la lavur per il parlament d’Europa. La scheffa dal FN era vegnida citada avant intginas emnas, da sa preschentar avant ils derschaders d’enquista.

Ella ha dentant refusà da far quai durant il cumbat electoral per il presidi franzos. Pervi da l’immunitad parlamentara n’avevan ils derschaders quella giada nagina pussibilità da sfurzar ella a l’interrogaziun.

RR novitads 10:00