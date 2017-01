Volkswagen surpassa Toyota

Il concern d’autos tudestg Volkswagen ha surpassà ses concurrent giapunais Toyota sco pli grond producent d’autos dal mund. Quai malgrà l’affera da svapur tar ils motors da diesel.

Il concern d’autos Volkswagen surpassà il concern giapunais Toyota, quai mussan las cifras da Toyota. En tut ha la gruppa giapunaisa vendì l’onn passà sin l’entir mund 10,17 milliuns autos. Quai in pitschen plus da 0,2%. Uschia sto Toyota per l’emprima giada dar giu la dominanza sco pli grond producent d’autos.

Volkswagen cun nov record

Malgrà il scandal da svapur ha il concern tudestg vendì il 2016 uschè blers autos sco anc mai. El ha augmentà la vendita per 3,8% sin 10,31 milliuns autos. VW ha cunzunt vendì dapli autos en China.

