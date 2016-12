VW paja 225 milliuns dollars

Il concern d'autos Volkswagen ha chattà in ulteriur cumpromiss cun las autoritads americanas en connex cun il scandal da diesel. VW ha acceptà da cumprar enavos radund 20'000 dals 80'000 autos da diesel da 3 liters pertutgads, quai ha communitgà il derschader responsabel.

Tar il rest dals autos duai VW survegnir la schanza da far in'acziun da reclom. Sche l'adattaziun tecnica na gartegia betg, stoppia il concern tudestg er cumprar enavos quests autos. Sco part dal cumpromiss paja Volkswagen 225 milliuns dollars sco indemnisaziun.

Ils 19 da december è VW sa cunvegnì en il Canada cun ils accusaders da pajar fin 2,1 milliardas dollars canadais (ca. 1,5 milliardas euros) indemnisaziuns per autos da diesel manipulads cun motors da dus liters. Gia la stad ha VW acceptà in cumpromiss en ils Stadis Unids da l'America per ils 475'000 autos da diesel da 2 liters. Sulet quest cumpromiss ha custà il concern tudestg 16,5 milliardas dollars.

