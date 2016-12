Agid individual tar la Crusch Cotschna

Tar persunas povras na dovri betg bler per vegnir en ina situaziun senza speranza. En da quests cas po la Crusch Cotschna gidar. Cun 'agid individual' vulan els sustegnair la glieud povra en situaziuns desperadas.

Denis Ryffler, la manadra da la Crusch Cotschna dal Grischun, raquinta dad in cas d'avant insaquants onns. In um senza tetg croda ensemen en la citad veglia da Cuira. La diagnosa: embolia dal pulmun. Ils medicaments n'è el betg bun da pajar e va perquai tar la Crusch Cotschna. La manadra da la Crusch Cotschna va lura ensemen cun el en l'apoteca e cumpra ils medicaments. I va damai per gidar svelt ed a moda nuncumplitgada en il dretg lieu.

Sur 100 annunzias mintg'onn

Quest servetsch dastgan ins retrair be ina giada l'onn. Schebain ins survegn effectiv in sustegn decida lura la Crusch Cotschna. Be famiglias e persunas ch'èn al minimum d'existenza han per regla success. Il servetsch n'è però betg qua per pajar debits u x ina sort da taxa, mabain be per cas urgents.