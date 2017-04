Autostrada serrada pervi d’in accident

Oz, 21:14

Oz suentermezdi hai dà sin l'autostrada A13 in accident da traffic. Avant il tunnel da Plazzas è in automobilist siglì davos en ad in auto ch'aveva franà perquai ch'il traffic stagnava. El ha traversà il vial oppost ed è collidà cun la saiv directiva.

Bild in Lightbox öffnen. Il manischunz da l'auto ch'è siglì davos en ha stuì vegnir deliberà ord ses vehichel. Cun blessuras mezgrevas è el vegnì transportà en l'ospital. Ses auto è vegnì donnegià dal tut. L'autostrada ha stuì vegnir serrada per radund duas uras. I ha dà in sviament sur la via chantunala. Pervi dal ferm traffic hai gì colonnas fin tard la saira. RR novitads 20.00