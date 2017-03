Big Business ... al Forum da turissem en Austria

È tut meglier sch’igl è simplamain grond, u vala puspè la devisa: pitschen è pli bel e simpatic? Ils turistichers da las regiuns da las Alps sa scuntran quest onn en il Ötztal per chattar novas ideas innovativas per las regiuns da skis.

Durant trais dis vegn referì e discussiunà davart novs impuls per l’avegnir. Surtut la digitalisaziun cun differents models è adina puspè tema al Forum da turissem. In recept da patent per avair success na datti dentant betg, ha suttastritgà Roland Zegg, il manader da Grischconsulta che organisescha il forum.

Small is beautiful

Malgrà tut las pussaivladads ch’i dat cun engrondir tut las purschidas ad in maximum, na duess ins mai emblidar pertge ch’i va vairamain tar il giavisch central da mintga giast. Metter dapli pais sin l’individualissem po er esser ina direcziun per avair success. Per survegnir novs impuls è quest onn er da la partida in perscrutader da tscharvè, che declera co che la digitalisaziun funcziunescha en noss chaus.

En tut èn radund 220 represchentants da sis naziuns ord las differentas regiuns en las alps da la partida al 27. Forum da turissem a Längenfeld en Austria.

