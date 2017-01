Tge vegn apprezià da l’offerta da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha? Tge fa plaschair? Tge va sin la gnerva? Ensemen cun la Lia Rumantscha organisescha RTR «Cafés Rumantschs cun la directura» da RTR. Ils 7 da december è Ladina Heimgartner stada a Savognin.

Sursiglir cuntegn supplementar Urari 23-11-2016 Scuol, Pizzaria Taverna (10:00)

07-12-2016 Savognin, Hotel Bela Riva (16:00)

20-01-2017 Lumbrein, Casa d'Angel (19:30)

Tge schais Vus da RTR?

Ladina Heimgartner vul eruir dals giasts tge ch’els pensan da RTR, tge emissiuns che plaschan spezialmain e tgeninas pli pauc, tge che manca en l’offerta da RTR, tge che fa plaschair e tge main.

«Ils collegas da SRF han lantschà cun success il format da radio e televisiun ‘Hallo SRF’. Era nus tschertgain il barat cun il public – ma nus faschain quai sin nossa moda e maniera rumantscha: En las regiuns en empernaivla cumpagnia cun noss public. Quasi al tavulin, ma cun café enstagl da la biera», di Ladina Heimgartner.

Emprender d’enconuscher tar petta e café l’interpresa da medias RTR e tschentar dumondas a la directura: Quai è la finamira dals «Cafés Rumantschs cun la directura» che RTR organisescha ensemen cun la Lia Rumantscha. Tant il 2016 sco er il 2017 han lieu en las regiuns mintgamai duas da quellas sentupadas.

« Quasi al tavulin, ma cun il café enstagl da la biera. » Ladina Heimgartner

Directura RTR

20-01-2017: Dal «Café Rumantsch cun la directura» a Lumbrein

Ozendi as enclegia bler meglier ils auters idioms che anc pli baud. Quai in punct che è adina puspè vegnì menziunà en la Casa d’Angel a Lumbrein. Dasper il laud hai dentant era dat critica, per exempel pervi da las infurmaziuns sbagliadas en las communicaziuns da vias.

Café Rumantsch cun la directura a Lumbrein 0:54 min, dals 20.1.2017

Radund 20 persunas èn seguidas al invit da la Lia Rumantscha e RTR ed èn vegnidas per discutar cun la directura Ladina Heimgartner. Il resun è tut en tut stà positiv. Uschia è per exempel vegnida ludada la spierta da la pagina d’internet rtr.ch e l’applicaziun playRTR. Ulteriur hai era dà bler laud per las moderaturas e moderaturs dal Radio Rumantsch. Tge che è vegnì mess en dumonda dad in ni l’auter preschent è stà sche RTR fa avunda per la glieud rumantscha ordaifer il Grischun. In’idea che era vegnida tractada è stada da puspè introducir in gieu interregiunal en la Televisiun Svizra Rumantscha.

07-12-2016: Dal «Café Rumantsch cun la directura» a Savognin

La musica al Radio Rumantsch, l'iniziativa «No Billag» ed er l'emissiun Minisguard eran temas centrals al Café Rumantsch cun la directura RTR, Ladina Heimgartner. Radund 30 persunas han discutà avertamain e cun bler anim la purschida da RTR.

Per insaquants hai memia blera musica da l'America dal Sid e per auters è la musica uschè buna ch'i dat bunischems bisquits. Puspe auters apprezieschan tar votaziuns ch'i survegnan sin rtr.ch uschè svelt las infurmaziuns or da las regiuns.Tut en tut hai dà bler laud per la purschida dad RTR.

23-11-2016: Dal «Café Rumantsch cun la directura» a Scuol

Radund 50 persunas èn s'inscuntradas en la Pizzaria Taverna a Scuol per discutar cun la directura RTR, Ladina Heimgartner. Discutar davart Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, sia purschida e lur giavischs.

Per ils ins dat quai memia blers germanissems en il Radio Rumantsch, per auters ha la Televisiun Rumantscha memia pauc temp d'emissiun. Sut il stritg èn las preschentas ed ils preschents sa mussads fitg cuntents ch'i dat RTR.

Proxim «Café Rumantsch cun la directura», ils 20-01-2017, 19:30, Casa d'Angel, Lumbrein

RR actualitad bunura 06:00