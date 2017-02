19,4% dapli giasts per las pendicularas

Cumpareglià cun il schaner dal 2016 han las pendicularas gì en media 19,4% dapli giasts il schaner 2017.

Las pendicularas grischunas han nudà il schaner 2017 per circa 19,4% dapli giasts ch’il schaner 2016. En vista sur tschintg onns ora èn las cifras dentant sa reducidas per 4,5% en vista sur 9 onns ora per 23,6%, quai mussa il monitoring da las pendicularas grischunas.

Sco l’uniun scriva è la stagiun actuala meglra che la stagiun passada Omaduas èn dentant cleramain sut la media. Cunzunt per pendicularas cun in bun sistem d’ennavar. Per pendicularsa senza gronds cundrez da far naiv è la stagiun actuala almain uschè difficila sco la stagiun passada, scriva l’uniun da las pendicularas grischunas.

Augment d'emprimas entradas Schaner 2017

tar l'onn 2016

tar media avant 5 onns

tar media avant 9 onns

Grischun central / Arosa

23,8% -4,2% -22,4% Engiadin'Ota

12,0% -8,6% -27.0% Engiadina Bassa

13,1% -11,8% -27,3% Surselva 24,4% 1,3% -19,0% Tavau / Claustra

18,4% -3,1% -25,1% Media Grischuna

19,4% -4,5% -23,6%