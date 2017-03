2,2% dapli giasts per las pendicularas

Il favrer han las pendicularas grischunas gì 2,2% dapli giasts che l'onn passà.

Il favrer 2017 han las pendicularas en Grischun gì 2,2% dapli giasts che l'onn avant. Guardà sin la media dals ultims tschintg onns èn quai dentant 2,3% pli pauc. Cumpareglià cun la media dals ultims nov onns 7,2% pli pauc.

Er sur la stagiun 2016/17 in pau megleras cifras

Enfin uss han las pendicularas en Grischun 5,7% dapli giasts guardà sin l'entira stagiun 2016/17 enfin la fin favrer. Era qua èn las pendicularas dentant enavos 5,5% a la media da tschintg onns e 13% a la media da nov onns.

Campiunadi mundial a San Murezzan ha purtà giasts

Quest svilup positiv na smirveglia betg. Per l'ina han la bell'aura e las temperaturas il favrer procurà per bunas cundiziuns per ir cun skis. Per l'autra n'è quai betg stà fitg grev da surpassar las cifras dal miserabel onn 2016. Betg d'emblidar è dentant er il campiunadi mundial a San Murezzan che ha purtà blera glieud en l'Engiadin'Ota.

Pervi dal firà da Pastgas che ha lieu quest onn plitost tard, finescha la stagiun da skis la fin mars / entschatt'avrigl. Per ils auters territoris da skis èsi da sperar ch'i dettia anc ina giada naiv che possia star enfin Pastgas.

Engiadin'Ota ha gì meglera stagiun dapi 5 onns

Quest favrer è stà per l'Engiadin'Ota il meglier dapi tschintg onns. Il campiunadi mundial a San Murezzan ha purtà bler per la stagiun. Bleras persunas hajan nizzegià la chaschun da pudair ir cun skis dasper ils campiunadis mundials. Las persunas ch'èn vegnidas transportadas cun las pendicularas a l'arrivada n'èn betg cumpigliads en las cifras.

RR novitads 14:00