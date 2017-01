2'500 suttascripziuns per ina nov'entschatta d'uvestgieu da Cuira

Oz, 10:07

BT / Curdin Albin

Var 2'500 persunas han suttascrit la petiziun «I basta!» che vul in nov cumenzament per l'uvestgieu da Cuira. Sco proxim vulan ils iniziants surdar las suttascripziuns il favrer al nunzi apostolic a Berna, sco in dals iniziants ha ditg al «Bündner Tagblatt».