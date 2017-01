2 x Nadal – Da Bavania a Trun

Actualisà Oz, 10:57

Mathias Kundert / Sandra Carisch

Far in regal e gidar, quai è il senn da l’acziun caritativa 2 x Nadal. Venderdi da Bavania rimna RTR regals per l'acziun communabla da la SRG SSR, la Posta e la Crusch Cotschna a Trun. In e scadin po purtar pachets e baiver in café.