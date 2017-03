200 km cun skis da passlung tras Grönlanda – cun ina chomma

Reto «Rey» Keller ha ina missiun. Sco emprima persuna cun ina protesa da chomma cumpletta traversa el l’ost da la Grönlanda sin skis da passlung.

«Rey» Keller vul traversar la Grönlanda cun ina protesa da chomma 3:48 min, Telesguard dals 20.3.2017

I vegn ad esser ina da las pli grondas sfidas da sia vita, manegia Rey Keller paucs dis avant sia partenza. A Carrera, ina fracziun da la Val Stussavgia, nua ch’el abita dapi 8 onns prepara el sia bagascha per l’expediziun. Mintga gram paisa ch’el sto prender cun sai sto esser bain calculà. Per l’ina sto el trair tut quai durant 16 dis en ina schlitra suenter sai, per l’autra è era la paisa ch’ins astga insumma prender cun sai en l’aviun da propeller da l’Islanda a la Grönlanda limità.

E gist pervi da sia protesa sto el prender cun sai anc divers material spezial. Ina protesa da reserva, iseglias per cumadar en cas d’in defect e battarias spezialas cun qualas ch’el è bun da chargiar sia protesa. Mo grazia quella protesa cun schanugl intelligent riva el insumma dad ir cun ils skis da passlung. Ina protesa che reagescha tut tenor squitsch ch’el dat sin la chomma e simulescha uschia il far schanugl.

Da Scuol a Canada ed enavos en Svizra

Creschì si a Scuol è Rey Keller emigrà avant passa 30 onns a Canada. 20 onns ha el vivì là, ha lavurà durant las stads sco lainari e scrinari, e d’enviern era el activ sco guid da muntogna. Gia là, relativ al cumenzament da sia aventura a Canada ha el gì in grev accident da muntogna. Sco consequenza tardiva han ins stuì amputar il 2003 sia chomma sur il schanugl. Ma nua ch'auters van en malura fa Rey Keller frunt a ses destin e sa cumbatta enavos en sia nova normalitad. E svelt è per el stà cler. El ha bain pers sia chomma, ma gist grazia quella marcanta storta en sia vita ha el dapi là mo pli gudagnà en sia vita.

Quatter mais preparaziun en Grischun

Gia avant 30 onns ha el sco emprim sportist insumma fatg in'expediziun da passlung en il Himalaia. Ed ussa spetga puspè in’aventura sin el. Trenà ha el tutta stad cun diversas turas en Europa. Ed ils mais d’enviern ha el passentà sin las loipas Grischunas cun strair suenter sai ina schlitra cun 30kg laina. Ma era diversas notgs sisum ils pass e durant grondas navadas ha el trenà da metter si tenda, ni trair en ed or sia protesa.

Era sin ils privels che spetgan sin el è el pli che preparà. Cun ses 62 onns, sia gronda experientscha sco guid da muntogna, ma era sco expert da lavinas e sviluppader da «Risiko management» per salvaments da muntogna internaziunals tar il SLF a Tavau sa el, tge privels che spetgan sin el e ses team. Ir na va el sulet. Sia collega d’ir en muntogna Kat Ducaiova ed in auter team d’expediziun accumpognan el. E sco ultima opziun han ins era in telefon da satellit cun sai.

« Atgnamain nun è quai pussibel da far uschia insatge cun mia chomma, ma quai nun accept jau. » Rey Keller



I na va per cumprovar ad el u ad auters che quai è pussibel, di Rey Keller. I va per far curaschi a tut quels che han in sumegliant destin sco el, che malgrà l’impediment è anc bler dapli pussaivel sco quai ch’ins craja.

Ils 20 da mars è partenza. Suenter in stop da 5 dis en Islanda vala lura serius. 16 dis davent da la civilisaziun, circumdà da naiv, glatsch, temperaturas fin minus 30 grads ed auters privels. Per RTR documentescha Rey Keller si ’aventura tras la Grönlanda. En il radio udiss el anc curt avant ch’el parta davent da Reykjavik e speranza udinsa era l’emprim segn da vita suenter ch’el è puspè da return. Suenter ils dis da pasqua mussa il Telesguard lura en ina seria las aventuras che Rey Keller ha passenta durant si‘expediziun.

RR actualitad 17:00