60 dis temp per sajettar il luf

Il luf che ha stgarpà nursas en la Leventina, il Mesauc e la Bregaglia po vegnir sajettà enraifer 60 dis, quai communitgescha il chantun en ina communicaziun.

Tranter ils 21 da schaner ed ils 8 da favrer 2017 ha in luf stgarpà passa 40 nursas en la Leventina (TI) en la Bregaglia ed en il Mesauc. En trais cas ha il luf pudì vegnir identifitgà a Stampa, a Faido, ed a Cama, entras analisas geneticas. Igl è il luf M75.

Ina lubientscha per sajettar in luf po vegnir dada lura cura ch'il luf procura per donns considerabels vid animals da niz. In donn considerabel è lura avant maun cura ch'il luf stgarpa entaifer d'in mais dapli che 25 animals en ses territori, schebain che mesiras da protecziun per ils muvels èn vegnidas pigliadas. Donns che capitan sin il territori da dus differents chantuns ston las autoritads giuditgar communablamain. Il sajettar sto nizzegiar a la prevenziun d'ulteriurs donns als animals da niz.

Ils dus chantuns Tessin e Grischun han uss decidì communablamain da sajettar il luf M75. Questa lubientscha è dentant limitada sin 60 dis.

Il grev vid la chaussa da sajettar quest luf M75 è ses sa cuntegnair tipic d'in luf che n'è betg staziunà. Quai munta numnadamain ch'el sa mova svelt e sur grondas distanzas. I saja perquai er pussibel che quest luf saja responsabel per las nursas stgarpadas ils 18 da favrer a Trun. L'agir intenziunà e planisà saja numnadamain consistent cun quel dal luf a Cama e Faido. Ord quest motiv vegn numnadamain sper il Mesauc e la Bregaglia er cumpiglià la Surselva en il perimeter per sajettar il luf.

