80 francs per viver durant in mais

En Armenia datti blera glieud en extrema paupradad, e l'agid dal stadi è pauc auter che simbolic. RTR ha visità ina tatta che sto trair si persula sias duas biadias, e quai cun ina renta dad 80 francs al mais. Ina giada mintga trais mais survegn ella er in pachet da victualias da la Crusch cotschna.

Ina part da las donaziuns da l'acziun 2xNadal va quest onn en Armenia per sustegnair tals projects da la Crusch cotschna armena. Sin www.2xweihnachten.ch pudais era vus far in regal virtual.

RR actualitad 08:00