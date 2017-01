860‘000 francs dapli per Campiunadi mundial a San Murezzan

La regenza grischuna ha decis d’augmentar la contribuziun al deficit per l’Uniun Campiunadi mundial da skis a San Murezzan; quai per 860'000 sin maximalmain 1,62 milliuns francs. Premissa è però ch’il Cussegl grond approva il credit supplementar.

Dapli custs resultan tar la polizia chantunala, la protecziun civila, tar la segirtad e tar il traffic. La situaziun da segirezza saja sa midada envers il 2015, uschia ch'i saja necessari d'engaschar dapli forzas polizialas d'auters chantuns, communitgescha la regenza.

Custs supplementars tar segirtad e traffic

Plinavant ha l'armada svizra approvà la primavaira passada mo 10'000 dis da servetsch empè da 15'000 planisads. Las uras da servetsch da l'armada che mancan duain vegnir cumpensadas tras la protecziun civila. Era l'offerta dal Salvament Engiadin'Ota – ch'è entant avant maun – surpassa ils custs spetgads.

En pli è il bloc da custs per il traffic public s'augmentà per l'Uniun Campiunadi mundial da skis a San Murezza. Tut quests custs betg previsibels giustifiteschian in augment da la contribuziun da deficit dal chantun, uschia la regenza.

