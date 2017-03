A13: reducziun da tempo è sa cumprovada

Oz, 17:14

Selina Chistell

La Polizia chantunala fa in facit positiv da las mesiras per reducir traffic sin l’A13. Uss less ella introducir tempo 100 e 80 sin il vial dil sid da Tusaun a Cuera. Per il vial en tschella direcziun propona la polizia chantunala in ulteriur project per reducir il traffic.