Acturs brigliants en il toc «Settembrini»

L’art da la chatscha e l’art da quintar istorgias, da quai tracta il roman «Settembrini» da l’autur sursilvan Leo Tuor. Diesch onns suenter la publicaziun dal roman datti uss er in’interpretaziun scenica da l’ovra litterara. Ils 14 da favrer è stada la premiera.

L’idea da purtar il «Settembrini» dal cudesch sin tribuna po chaschunar sceptica. Co pon ins giugar in cudesch plain ponderaziuns filosoficas e citats or da la litteratura mundiala senza midar memia bler?

Dar al toc in fil cotschen

Settembrini, quai èn ils dus augs schumellins dal protagonist che sto far l’examen da chatscha. Dals dus augs emprenda el ina pluna davart l’ir a chatscha, il mazzar animals, ma eir davart oters gronds temas che occupan ils umans. Il roman fa ina spassegiada betg mo tras las muntognas sursilvanas, ma tras la litteratura mundiala.

« Eu stoss dir ch’eu sun – sco fäna da Leo Tuor - propi inchantada da quist toc. » Esther Krättli

Cun la versiun per il teater èsi gartegià al reschissur Manfred Ferrari ed als acturs Andrea Zogg, Jaap Achterberg e Nikolaus Schmid da salvar l’umur pensiv e l’ironia spiertusa uschè tipic da Leo Tuor.

