Adia «Schweiz am Sonntag»

Davent da sonda che vegn augmenta la chasa editura «Südostschweiz» persuenter las ediziuns dal «Bündner Tagblatt» e da la «Südostschweiz» a publicaziuns per l'entira fin d'emna.

L'emprima ediziun da la «Schweiz am Sonntag» è cumparida il settember 2007, en collavuraziun cun la chasa editura da l'Argovia AZ Medien. Tenor il co-editur da la «Schweiz am Sonntag» , Peter Wanner da la AZ Medien han adina damain entradas da reclama, ed ils custs auts per la stampa, il palpiri e la distribuziun manà a la fin da la gasetta.

Ils daners che vegnan ussa spargnads duain vegnir investids en reportaschas. Tranter auter veglian els era puspè laschar reviver in pau il sport local, sco la gasetta scriva en ina brev als abunents.

La gasetta «Scweiz am Wochenende» che duai cumparair davent da proxima sonda, remplazza la «Schweiz am Sonntag». La gasetta duai esser pli vasta e porscher dapli che la «Schweiz am Sonntag».

La nova gasetta duai cumbinar las fermezzas da las duas gasettas da la sonda e da la dumengia. Ella vegnia stampada cun trais faschs vastas che cumpiglian: novitads, politica ed economia, gronda intervista ed opiniuns, regiuns e sport, cultura, vita, savida, viagiar e lifestyle.

Dal tut laschar crudar na vul la chasa editura dentant betg la dumengia. La gasetta online duai vegnir actualisada per il download da la dumengia.

