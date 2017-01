Arno Camenisch - da la tribuna èn vitrina

Cudeschs, versins, pensaments, patratgs e plans per las shows sin tribuna. Arno Camenisch expona sias skizzas en la biblioteca chantunala a Cuira.

Las skizzas dad Arno Camenisch han lungs viadis davos els: Da Moskau e Buenos Aires fin a New York – ed uss en la biblioteca chantunala. Là èn ellas accessiblas per mintgin.

« Las skizzas guardan ora sco in chaos, dentant èsi notà fitg precis quai che jau dovrel. » Arno Camenisch

Or dad ina notizia, in pled datti pli tard ina pagina u dapli en in cudesch. Las notizias per las prelecziuns sin tribuna scriva il scriptur sin fegls u directamain en il cudesch sez. Mintga figura survegn ina colur e mintga passada vegn precis terminada. Dentant lascha Arno Camenisch capitar la show. I dovr’adina plaz era per chaussas spontanas che capitan tuttenina. En sasez sa tractia da cumposiziuns u partituras sco per ina chanzuns, di Camenisch.

« Il pli impurtant per ir sin tribuna è: Make it shine! » Arno Camenisch

Per part datti tranter las notizias era texts che n'èn mai vegnids publitgads, ma ch'èn dentant era be scrits per la tribuna.

L’exposiziun è anc da vesair enfin ils 31 da mars 2017 en la Biblioteca chantunala dal Grischun a Cuira.

