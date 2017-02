Attenziun cun cumprar bigliets

Ils bigliets per eveniments gronds da sport u concerts èn dumandads. Uschia actualmain era per il Campiunadi mundial da skis a San Murezzan. Ma igl è dad esser precaut, nua ch'ins cumpra ils bigliets.

En la rait chattan ins inqual portal che porscha bigliets per il campiunadi mundial da skis. Sco quai che RTR è vegni a savair, han pliras persunas cumprà bigliets sfalsifitgads e pajà ina summa enorm auta per quests bigliets

In’um ha ditg ch’el haja cumprà online bigliets da tribuna per ina pulita summa. Cura ch’el era tar l’entrada, hajan ils controlladers alura ditg che quests bigliets na sajan betg valaivels per la tribuna. El dastgia mo ir a l’arrivada sper la tribuna.

« Tgi che less far la segira cumpra bigliets mo sin la pagina uffiziala. » Gianluca Rossi

Responsabel per ils bigliets al campiunadi mundial da skis a San Murezzan

Gianluca Rossi, responsabel per ils bigliets durant il Campiunadi mundial da skis, enconuscha quels portals. Perquai cusseglia el da betg cumprar bigliets simplamain en l’internet. «Tgi che less anc ir spontan a guardar ina cursa, duai cumprar ils bigliets via la pagina uffiziala dal campiunadi mundial». Quai saja la via la pli segira.

