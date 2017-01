Aua da sal è in trend – per part era en il Grischun

Sin las autostradas vegn gia lavurà in pèr onns cun l’aua da sal. Uss lavuran era pliras citads e chantuns cun la «sole». A Basilea vegnan tut las vias preparadas cun l’aua da sal. En il chantun Grischun n'è quai betg pussibel dapertut.

L’aua da sal ha plirs avantatgs envers il sal pur. Per ina dovran ins entras l’aua da sal bler pli pauc sal. Ins po spargnar tut tenor regiun e vias enfin 80%. In auter grond avantatg è ch’ins po gia sprizzar l’aua da sal avant che la via daventa glischnusa. Plinavant resta l’aua da sal meglier sin la via e na vegn betg suflada davent sco il sal.

Il dischavantatg è dentant ch’ins na po betg sprizzar l’aua da sal sin vias ch’èn gia cuvridas cun naiv. E tar temperaturas pli bassas che -8 grads Celsius na po ella era betg vegni duvrada. En il chantun Grischun po l’aua da sal sulet vegni duvrada sin l’autostrada tranter Maiavilla e Rehenau/La Punt. En las regiuns pli autas vegn lavurà per gronda part cun sal pur, sin ils pass era magari cun glera.

RR actualitad 11:00