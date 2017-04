Banca chantunala lantscha nov e-banking

Clientas e clients da la Banca chantunala grischuna che nizzegian l'e-banking pon sa legrar da novaziuns.

La surfatscha da la pagina haja survegnì in nov design che saja pli survesaivel tant vi dal computer sco sin il tablet. Quai scriva la Banca chantunala grischuna. E novaziuns per far pli simpel pajaments e dapli pussaivladads da tschertgas simplifitgeschian l'adiever dal e-banking.

Funcziuns per in pli simpel e-bankig

La nova versiun dal e-banking porscha suandantas funcziuns:

Paginda d'entrada è vegnida surluvrada: tut survesaivel sin ina pagina.

Pli simpel da tschiffar ils pajaments: destinaturs da pajament ch'ins ha gia duvrà ina gida vegnan emplenids ora ordavant.

Novas funcziuns da tschertga en l'extract da conto: ins chatta pli spert transacziuns.

Novas funcziuns da tschertga tar pajaments: ins chatta pli spert pajaments fatgs e pajaments ch'èn anc pendents.

Survista grafica da la facultad, dal conto e dal depot.

La Banca chantunala grischuna porscha video cun explicaziuns. L'introducziun dal nov e-banking- capita successivamain en il decurs da l'onn.Clients da fatschenta profiteschan davent dal terz quartal da questas novaziuns.

