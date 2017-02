Bancas Raiffeisen Grischun cun in gudogn

L'uniun da las bancas Raiffeisen dal Grischun ha serrà l'onn 2016 cun 4,6% dapli gudogn. Il gudogn è s'augmentà da 3,99 milliuns francs sin 4,17 milliuns francs.

L'uniun da las bancas Raiffeisen dal Grischun po serrar l'onn passà cun in gudogn. En las duas pli impurtantas spartas hai dà in ferm augment. Ils emprests ipotecars èn creschids per 185 milliuns sin 4'747 milliuns francs ed ils deposits da clients èn s'augmentads per 225 milliuns sin 4'475 milliuns francs.

Atgna finanziaziun solida

Las bilantschas da las nov bancas regiunalas mussan ina buna atgna finanziaziun, quai vegn documentà cun ina quota da chapital total da 16,38%. La fiera difficila e las malsegirtads politicas han dentant er gì in effect negativ. La fatschenta da cumissiuns e servetschs ha prendì giu ed er las fatschentas commerzialas èn idas enavos, omaduas spartas han pers pli che 5,5%. L’uniun da las bancas Raiffeisen scriva sper quai er anc da duas filialas, quella da Trun è vegnida bajegiada or ed a Tavau ha quai schizunt dà in nov bajetg.

