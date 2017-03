Blers van ord pes als stans da las ovras d'agid

Adina puspè chatt'ins sin plazs publics organisaziuns che tramettan dialogers a la tschertga da daners. Per blers passants èsi malempernaivel da vegnir dumandads per donaziuns sin via. E tuttina han las organisaziuns d'agid svizras fatg 2015 ina sviuet da 1,8 milliardas francs cun donaturs.



«Grüezi, wend sie villicht au was spenda?», quai è ina varianta da bleras, co ils dialogers da differentas organisaziuns d'agid (WWF, Caritas, Unicef etc.) vulan gudagnar novs members che pajan contribuziuns da donaziun.

I dat bleras persunas che sa vilentan da vegnir confruntads cun tals dialogers. Las organisaziuns èn conscientas che passants pon esser mulestads da vegnir dumandads pliras giadas. Els vegnan dentant en il futur a metter vinavant blera paisa sin ils dialogers ed ils stans sin via u a las staziuns. La fin finala portan quels stans per mintga organisaziun d’agid pli u mais in terz da l’entira svieuta dad in onn.

Tenor la Viafier federala svizra VFF èn els obligads, da dar lubientschas ad organisaziuns d’agid sin plazs publics. La VFF pretenda da las organisaziuns 450 francs a di per in plaz. Tut en tut datti 800 tals plazs en l’entira Svizra.

Il president da la citad da Cuira, Urs Marti, chapescha era che blers passants n'han betg gugent ils dialogers.

« Ins duessi, sche insumma, pajar donaziuns sur l’internet » Urs Marti

President citad da Cuira

Sursiglir cuntegn supplementar Corris.ch biros a Turitg, Losanna e Bellinzona

var 50 collavuraturs stabels

var 25 agents da call center

var 1'000 collavuraturs temporars

Dapi il 1995 gudagnà pli che 1'000'000 donaturs

Tenor el duess quai esser pli favuraivel ed economic che da disturbar la glieud sin via.

I vegn dentant en ils proxims onns segir era vinavant a dar organisaziuns sco corris.ch che rimnan daners per ina buna chaussa. Per l'onn passà han tuttas ovras d’agid svizras obtegnì totalmain 1,8 milliardas francs.

RR actualitad 11:00